Zeci de amenzi date de jandarmi

Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj a desfășurat, în perioada 19–25 ianuarie, o serie de acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea faptelor antisociale și combaterea infracționalității în zona de competență.

În cadrul acestor activități, jandarmii sălăjeni au constatat mai multe nereguli, fiind aplicate 63 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 19.000 de lei. În aceeași perioadă, jandarmii au efectuat controale în fondurile forestiere și au verificat transporturi de material lemnos. În cadrul acțiunilor, a fost constatată o infracțiune de furt de material lemnos, fiind sesizate organele competente.

Din totalul sancțiunilor aplicate:

47 sancțiuni au fost aplicate pentru încălcarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, conform prevederilor Legii nr. 61/1991 (cerșetorie, consum de băuturi alcoolice în locuri publice etc.);

9 sancțiuni au fost aplicate pentru încălcarea Legii nr. 349/2002, pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun;

4 sancțiuni au fost aplicate pentru încălcarea O.U.G. nr. 92/2021, privind regimul deșeurilor;

3 sancțiuni au fost aplicate pentru încălcarea Legii nr. 171/2010, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice (transport de material lemnos fără aviz de însoțire).

Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj va continua desfășurarea unor astfel de acțiuni și în perioada următoare, având ca obiective principale prevenirea și descurajarea faptelor antisociale, menținerea unui climat de ordine și siguranță publică și combaterea infracționalității în zona de competență.

