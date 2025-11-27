În pragul sărbătorilor, concertul de colinde „In Excelsis Deo” va avea loc la Jibou

Luna decembrie are farmecul său unic, este luna reuniunii, solidarității și a evenimentelor speciale de sărbători.

An de an, comunitățile sălăjene nu se abat de la tradiția de a aduce și menține vie atmosfera Crăciunului cât mai aproape de oameni, iar concertele de colinde devin un prilej aparte de a reuni comunitatea.

Magia Crăciunului este marcată și la Jibou, iar Primăria orașului și Consiliul Local îi invită pe jibouani, și nu numai, să se bucure de tradiții și colinde la concertul „In Excelsis Deo”.

Evenimentul va avea loc chiar în weekendul în care Moș Nicolae ajunge în casele celor mici. Concertul este programat duminică, 7 decembrie, de la ora 16, la Casa de Cultură. Intrarea este liberă.