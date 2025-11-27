Preparatele tradiționale din comerț, o sursă bogată de aditivi alimentari

Ziua Națională a României se apropie, iar gurmanzii care savurează fel de fel de preparate autentice românești nu sunt puțini. Magazinele din județ sunt pline de astfel de produse, iar mâncărurile specifice includ aperitive, feluri principale, deserturi și, fără îndoială, diverse băuturi.

Ziua de 1 Decembrie este un prilej de sărbătoare pentru toți românii, astfel că de pe masa multor sălăjeni nu vor lipsi preparatele tradiționale precum platourile cu preparate românești, ciorba de fasole cu afumătură, sarmalele cu mămăligă sau chiar micii cu muștar.

Cu toate acestea, multe dintre preparatele de pe masa de sărbătoare, însoțite uneori de diverse semipreparate, conțin numeroși aditivi. O masă compusă din platouri, cârnați de porc, ketchup, muștar, maioneză, ciorbă de fasole cu afumătură, sarmale cu mămăligă, mici cu muștar, papanași, cozonac, suc și bere fără alcool poate ajunge la până la 226 aditivi alimentari (E-uri), 288,28 grame de zaharuri și 62,55 grame de sare, potrivit unei analize InfoCons.

Spre exemplu, platourile tradiționale pot conține până la 39 de aditivi alimentari, 9,15 grame de zahăr și 3,6 grame de sare pentru 100 de grame de produs. Mai mult, unul dintre produsele favorite ale sălăjenilor, cârnații de porc, poate avea în compoziție până la 16 aditivi alimentari, 14,64 grame de zahăr și 7,86 grame de sare pentru 100 de grame de produs.

Aceste preparate sunt asezonate cu sosuri, precum ketchup, ce conține până la 6 E-uri, 24,8 grame de zahăr și 3,1 grame de sare, muștar, cu până la 6 E-uri, 3,4 grame de zahăr și 6,5 grame de sare, sau maioneză, cu până la 8 E-uri, 4,2 grame de zahăr și 2,67 grame de sare.

De asemenea, băuturile sunt nelipsite de pe mesele de sărbătoare. Băuturile energizante pot conține până la 12 E-uri, 15 grame de zahăr și 0,5 grame de sare, băuturile răcoritoare, precum ceaiurile, au în compoziția lor până la 8 E-uri, 7,7 grame de zahăr și 0,06 grame de sare sau berea fără alcool, cu până la 6 E-uri, 16 grame de zahăr și 0,03 grame de sare. Potrivit analizei, toate acestea contribuie semnificativ la un consum ridicat de zahăr, ce poate dăuna sănătății.