Au ajuns containerele pentru Centrul de colectare a deșeurilor cu aport voluntar din Zalău

Pe strada Spicului din Zalău se află în faza finală lucrările la Centrul de colectare a deșeurilor cu aport voluntar. Construcțiile neutilizate și aflate într-o stare avansată de degradare au fost demolate, iar zona este în curs de transformare într-un spațiu dedicat colectării separate a deșeurilor. Proiectul este implementat prin PNRR, responsabilitatea Municipiului Zalău fiind pregătirea terenului și asigurarea utilităților. Ministerul Mediului a livrat 17 containere de colectare, atât descoperite, cât și închise, iar în perioada următoare se va realiza conectarea acestora la rețelele de utilități. Centrul are o suprafață de 2.419,2 mp și este destinat colectării deșeurilor care nu pot fi preluate prin sistemul „door-to-door”, precum: deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri voluminoase, textile, din lemn, mobilier, anvelope, echipamente electrice și electronice, baterii uzate, cadavre animale, deșeuri periculoase, deșeuri de grădină, din construcții și demolări.

