„Virtual de Dragu’ Realității”: trei zile de dans, VR și patrimoniu în inima Sălajului, la Dragu

Comuna Dragu devine, timp de trei zile, în perioada 28-30 octombrie, un spațiu al inovației culturale și al expresiei colective, prin proiectul „Virtual de Dragu’ Realității”.

Proiectul aduce dansul contemporan, dans-terapia și tehnologia realității virtuale – VR în comunitățile rurale. În acest fel, copiii, familiile și vizitatorii din orașele apropiate vor avea parte de o experiență culturală imersivă și interactivă.

Comunitatea din Dragu devine un laborator viu de artă, tehnologie și dialog social, printr-o abordare inovatoare. Inițiativa combină ateliere de expresie corporală și desen 3D în VR cu proiecții de filme de dans 360° și activități comunitare ce au în centru patrimoniul local.

Coordonat de Loredana Larionescu, specialistă în dans-terapie, și Konrad Mihat, expert VR, cu sprijinul voluntarilor și al Asociației ARCHÉ, proiectul devine un model de participare culturală rural-urbană, în care tehnologia și dansul funcționează ca instrumente de conectare, incluziune și reconectare cu patrimoniul local.

„Virtual de Dragu’ Realitatii” va demontstra cum metodele inovative pot reduce barierele și pot transforma experiența culturală într-un proces participativ si terapeutic.

Desene proprii în VR

Activitățile proiectului includ ateliere de dans-terapie, vizionări de filme imersive, precum Călușul 360 și Danstopic Panoramic, dar și sesiuni de desen 3D în VR, inspirate de patrimoniul local: Moara cu valturi, Biserica de lemn și Castelul Bethlen. Participanții își vor putea crea propriile desene VR suprapuse spațiului real, lăsând o amprentă personală în locuri istorice și generând astfel o formă inovatoare de consultare publică și implicare artistică.

Legătura dintre corp, mișcare și emoție

Filmele proiectate vor explora legătura dintre corp, mișcare și emoție. Danstopic Panoramic utilizează metoda Transformational Body Tracing (TBT), care combină dans-terapia și art-terapia, invitând participanții să-și exploreze propriile experiențe și să le exprime prin gest și desen corporal. Filmul „Călușul – de la ritual la terapie 360°” conectează participanții la valorile tradiționale ale comunității. În acest fel, dialogul între patrimoniu și tineri este facilitat, iar rolul dansului și al artei în menținerea identității culturale este evidențiat.

Promovarea sănătății emoționale și incluziunii

Proiectul își propune să promoveze sănătatea emoțională, exprimarea personală și incluziunea socială, prin integrarea dansului cu tehnologiile VR și art-terapia. Participanții sunt încurajați să-și conștientizeze corpul, să-și exploreze creativitatea și să se conecteze cu patrimoniul local într-un mod inovator și accesibil. Totodată, „Virtual de Dragu’ Realității” creează punți între comunitățile rurale și urbane, încurajând schimbul cultural și dialogul intergenerațional, oferind în același timp un model replicabil de bune practici pentru proiecte culturale în mediul rural.

Experiență rară la nivel național

Acest proiect reprezintă o combinație rar întâlnită în România, de la dans contemporan și dans-terapie, filme VR 360°, desen VR aplicat pe patrimoniu și implicarea activă a comunității. Prin această abordare, tehnologia devine un instrument de reconectare cu memoria colectivă și cu corpul, iar patrimoniul local se transformă într-un cadru viu de expresie artistică.

„Virtual de Dragu’ Realității” reprezintă o platformă pentru incluziune, exprimare creativă și dialog social, iar comunitatea are oportunitatea de a experimenta cultura în forme inovatoare și participative, deschizând noi perspective pentru interacțiunea dintre artă, tehnologie și patrimoniu.

Proiectul este cofinanțat de Ministerul Culturii, prin programul Acces fără bariere, iar patenenerii acestuia sunt Asociația ARCHÉ, Entuziart, Primăria comunei Dragu, Școala Gimnazială nr. 1 Dragu, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău.

Parteneri media: Magazin Sălăjean, Bookhub, Happ.ro, IGLOO, LIFE.ro, Observator Cultural, Palindrom, Radio Romania International, Revista Arhitectura, Revista BIZ, Subversiv.

coVR Videos, fondată în 2017 de Konrad Mihat, este o companie dedicată culturii și inovației, specializată în realitate virtuală, film 360° și instalații multimedia, cu scopul de a crea experiențe imersive și incluzive în educație, artă și terapie, accesibile publicului larg și persoanelor defavorizate sau neurodivergente. Compania a realizat proiecte în arhitectura și arta contemporană la nivel național și internațional, precum Topophilia (Seul, 2017), Somes River (București, 2022) și Trienala de Arhitectura (Lisabona, 2023), și colaborează cu organizații de dans contemporan și terapii expresiv-creative, dezvoltând producții VR, precum DANSTOPIC Panoramic si Călușul – de la ritual la terapie 360.

Asociația ARCHÉ este o organizație dedicată cercetării, conservării, valorificării și promovării patrimoniului cultural. Scopul său principal este de a sprijini și de a încuraja interesul față de patrimoniu, punând accent pe înțelegerea importanței sale sociale și a valorilor specifice.

Asociația Entuziart este ONG dedicat sprijinirii și promovării persoanelor de orice vârstă și cu orice tip de abiltăți, prin activități creative, artistice și terapeutice. Misiunea sa este de a promova incluziunea și de a accesibiliza actul artistic pentru persoanele cu dizabilități sau tulburări psihice, oferindu-le spații autentice de exprimare și vizibilitate. Entuziart organizează expoziții și spectacole de dans, pictură, muzică și teatru, dar și programe de art-terapie si dans-terapie, unde artiști, terapeuți și persoane cu nevoi speciale creează, explorând arta ca formă de vindecare și dialog uman.