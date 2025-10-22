Patru bărbați au fost arestați, în urma conflictului violent de la Românași

Cei doi bărbați violenți, de 32 și 35 de ani, din comuna Românași, care, alături de alte patru persoane, au agresat fizic alți patru bărbați, în urma unor discuții contradictorii, au fost arestați preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

La data de 21 octombrie, cei doi au fost prezentați magistraților din cadrul Judecătoriei Zalău. Totodată, pe numele altor doi bărbați, cu vârste de 22 și 41 de ani, implicați în același incident, magistrații au dispus mandate de arestare preventivă în lipsă.

La începutul acestei săptămâni, polițiștii din Sânmihaiu Almașului i-au identificat și reținut pentru 24 de ore pe cei doi bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, lovire și alte violențe.

Incidentul a avut loc vinerea trecută pe o stradă din Românași, când cei doi, împreună cu alți patru bărbați, au lovit cu pumnii și cu obiecte contondente patru persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 53 de ani. Scenele violente ar fi pornit de la o dispută privind eliberarea drumului public.

Cercetările sunt continuate, în vederea identificării acestora și luarea măsurilor legale ce se impun.