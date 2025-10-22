Tinerii creatori de literatură din liceele sălăjene, invitați la concursul „Iuliu Suciu”

Tinerii creatori de literatură din liceele sălăjene sunt încurajați să ia parte la concursul de creație literară „Iuliu Suciu”, organizat de Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău și Cenaclul literar „Silvania”. Competiția este destinată liceenilor din întreg județul, fiind structurată în două secțiuni: poezie și proză scurtă.

La concurs pot participa elevi sălăjeni, indiferent dacă fac parte sau nu dintr-un cenaclu literar ori dacă au fost publicați anterior în reviste de profil, precizează organizatorii.

Lucrările, minimum cinci poezii și, respectiv, minimum două proze , vor fi trimise atât în format letric, la adresa Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău, str. 9 Mai nr. 2, județul Sălaj, cu mențiunea „pentru concursul de creație literară IULIU SUCIU”, cât și în format electronic, la adresa de e-mail ccsindzalau@yahoo.com, până la data de 21 noiembrie 2025.

Fiecare lucrare va fi trimisă în plic închis, în interiorul căruia va fi anexatăo fişă de concurs cu numele şi prenumele elevului, vârsta, şcoala, clasa, numărul de telefon, numele și prenumele profesorului îndrumător.

Juriul, alcătuit din membrii Cenaclului literar „Silvania” şi personalităţi ale vieţii literare sălăjene, va acorda următoarele premii:

Premiul „Iuliu Suciu” – 1.000 lei,

Secțiunea Poezie

Premiul I – 500 lei,

Premiul II – 400 lei,

Premiul III – 300 lei,

Mențiune – 200 lei,

Secțiunea Proză

Premiul I – 500 lei,

Premiul II – 400 lei,

Premiul III – 300 lei,

Mențiune – 200 lei,

Juriul poate să hotărască redistribuirea numerică între secțiuni – poezie și proză – astfel încât toate premiile și mențiunile să fie acordate.

„Rugăm directorii colegiilor/liceelor şi profesorii de limba şi literatura română să ne acorde sprijinul necesar pentru popularizarea acestei acţiuni”, au transmis organizatorii.