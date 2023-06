Vacanță în pași de dans la Casa Municipală de Cultură Zalău

În această vară, Casa Municipală de Cultură Zalău a pregătit un program special pentru cei mici. Acesta se adresează celor cu vârsta cuprinsă între 6 – 14 ani. Aceştia pot participa, gratuit, la cursurile de dans organizate pentru ei și care vor fi coordonate de Ionuț Tătar și Ioana Opriş. Cursurile vor avea loc în cadrul instituției, în perioada 3 – 28 iulie, în zilele de luni și marți, în intervalul orar 10.30 – 12. Se vor studia mai multe tipuri de dans (ritmic, grecesc, țigănesc, etc.).

Programul are o finalitate importantă, cei talentați urmând să fie selectați să facă parte din Atelierul de dans de caracter ,,Transilvania”, formație de dans locală cu caracter permanent.

Contactat cu privire la planurile de viitor pe care instituția le are cu acest program, Ionuț Tătar – coregraful Atelierului ,,Transilvania”, ne-a declarat că „acesta este al treilea an consecutiv în care se realizează acest program. Ne propunem să creștem an de an numărul membrilor din cadrul Atelierului, care numără în prezent aproximativ 60 de copii. Ne antrenăm pentru a putea participa la cât mai multe evenimente la nivel local, dar pe viitor ne dorim să fim prezenți și la evenimente importante la nivel regional și chiar național”.

Înscrierile se realizează doar până în data de 28 iunie. Cei interesați pot depune o cerere la sediul Casei Municipale de Cultură Zalău (strada 22 Decembrie 1989 nr. 3, Zalău) sau o pot trimite pe adresa de e-mail a instituției cmczalău@yahoo.com.