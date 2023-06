Zilele Europene ale Arheologiei, sărbătorite prin muncă la Muzeul Județean

Zilele Europene ale Arheologiei este un eveniment aflat în continuă dezvoltare la nivel European. Ajuns în acest an la a XIV-a ediție, evenimentul are drept scop apropierea de fascinanta lume a arheologiei, un domeniu captivant dar încă insuficient cunoscut publicului larg. Sărbătorit în perioada 16 – 18 iunie, evenimentul este marcat și la nivel local. În cadrul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău activitățile sunt numeroase și diverse. Sunt așteptate noi descoperiri. O mare parte din specialiștii muzeului se găsesc pe șantier, sărbătorind prin muncă. Ei cercetează un sit important din apropierea Zalăului. Alți cercetători se pregătesc pentru noi săpături în necropola dacică din localitatea Stârciu. Săpături în această localitate au fost efectuate prima dată în 2022, ocazie cu care a fost descoperită în cetate o podoabă dacică de argint. Mai exact este vorba de un colier rigid sau colan, care cântărește aproximativ 100 de grame. Contactat pentru a ne dezvălui motivul pentru care continuă săpăturile la Stârciu, dr. Horea Pop – șef secție al departamentului de cercetare științifică din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, ne-a declarat că acțiunea vizează o mai bună cercetare și cunoaștere a zonei. Anul trecut, săpăturile au fost de scurtă durată, având loc doar în luna aprilie. Colanul dacic a fost găsit în interiorul cetății. Anul viitor săpăturile vor continua exact din punctul în care acesta a fost găsit, urmând să se obțină și un profil stratigrafic al cetății. Această acțiune complexă va fi realizată în parteneriat cu Primăria Horoatu Crasnei, care va curăța și pregăti terenul chiar în această toamnă, în vederea demarării săpăturilor în bune condiții în 2024. Horea Pop spune că în acest an vremea și vegetația mult prea mare nu permit continuarea lucrărilor în cetate, dar atenția cercetătorilor în această lună se îndreaptă către cele două terase din exteriorul cetății. Aici s-au identificat anul trecut urme de morminte dacice, mai exact urme de incinerație. În opinia sa, continuarea cercetărilor în zonă este cu atât mai importantă cu cât se dorește să se cunoască dacă putem vorbi sau nu de un cimitir dacic la Stârciu și dacă există un tipar sau un model al momintelor dacice. Horea Pop ne-a mai precizat că mormintele indentificate se găsesc în calea mijloacelor de acces, fiind orientate spre interiorul cetății, dispuse în zona fortificațiilor. Aceasta este o descoperire importantă, în contextul în care un mod similar de dispunere a mormintelor a fost identificat anul trecut la Șimleu Silvaniei și în 2016 la Meseșenii de Sus. Cercetări mai complexe și noi săpături în zonă vor putea demonstra de altfel care a fost comportamentul funerar al dacilor. Cercetătorul spune că până la această dată se cunoaște doar faptul că dacii erau incinerați, dar nu se cunosc date concrete cu privire la sexul, vârsta și bolile de care aceștia sufereau.

Alți cercetători ai muzeului desfășoară, tot în această perioadă, o serie de lucrări de diagnostic arheologic. Cei care nu se vor găsi în această perioadă pe teren, își vor continua munca de arheolog în depozite, pregătind vasele ceramice în vederea unor analize pluridisciplinare, realizată în colaborare cu specialiști proveniți de la Facultatea de Chimie a Universității Babeș-Bolyai. Horia Pop ne-a mai declarat că prin aceste acțiuni întreprise de colegi săi, se vor realiza numeroase analize, prin care se încearcă identificarea comportamentului alimentar din perioada dacică. Acesta spune că în țara noastră nu s-au prea realizat, până în prezent, astfel de acțiuni dar el este convins că tehnica modernă ne va permite să identificăm cu exactitate alimentele care au fost ținute în vasele studiate și astfel va fi posibil să descoperim care erau de fapt tendințele gastronomice din acele vremuri.