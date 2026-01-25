Unul dintre cele mai așteptate concerte ale anului aduce public din toată țara la Oradea. Nikos Vertis, live

Pe 26 martie, Nikos Vertis, unul dintre cei mai apreciați artiști ai muzicii grecești contemporane, va susține primul său concert la Oradea, într-un spectacol de mare anvergură găzduit de Arena Oradea si organizat de un nou brand de evenimente numit UnderWave.

Cu o carieră impresionantă și concerte sold-out în Grecia, România și în marile orașe europene, Nikos Vertis este recunoscut pentru vocea sa inconfundabilă, piesele pline de emoție și relația profundă pe care o creează de fiecare dată cu publicul său. Melodii precum An Eisai Ena Asteri, Thelo Na Me Nioseis sau Pes To Mou Xana au devenit adevărate imnuri pentru milioane

de fani.

Interesul publicului este deja impresionant: peste 50% din biletele disponibile au fost vândute, semn că această întâlnire dintre artist și publicul orădean este una mult așteptată. Pentru mulți, va fi mai mult decât un concert — va fi o seară de amintiri, trăiri și emoții împărtășite.

Concertul va beneficia de o producție impresionantă, cu cea mai mare scenă montată vreodată în Arena Oradea, special concepută pentru acest eveniment. Nikos Vertis va cânta alături de orchestra sa completă și dirijor, într-o formulă de 25 de instrumentiști, oferind publicului un spectacol 100% live, intens și profund, exact așa cum este cunoscut artistul pe marile scene ale Europei.

Evenimentul este conceput ca un concert seated (doar pe scaune), pentru confort, apropiere și o experiență trăită în liniște și emoție, într-un cadru elegant, care pune muzica pe primul loc.

Biletele sunt disponibile online pe www.livetickets.ro, în mai multe categorii, iar organizatorii recomandă achiziționarea lor din timp, având în vedere ritmul rapid al vânzărilor. Nikos Vertis – live la Oradea, 26 martie.

O seară care nu se repetă.

Bilete: https://www.livetickets.ro/bilete/nikos-vertis-live-oradea-arena

Mai multe detalii pe:

Facebook: https://www.facebook.com/people/Underwave-Oradea/61586336932371/

Instagram: https://www.instagram.com/underwave.oradea/