Nominalizarea purtătorului de cuvânt al Guvernului în CA al SRR ridică probleme de compatibilitate și de independență instituțională

ActiveWatch și Centrul pentru Jurnalism Independent își exprimă profunda îngrijorare față de nominalizarea purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Propunerea urmează să fie votată azi în Parlament.

Potrivit legii de funcționare a Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR) şi Societăţii Române de Televiziune (Legea nr. 41/1994), membrii Guvernului nu pot face parte din consiliile de administrație ale media publice. Deși funcția de purtător de cuvânt nu este explicit menționată în această categorie, și, întrebată de Hotnews, Ioana Ene Dogioiu a afirmat că poate ocupa ambele funcții, exercitarea simultană a rolului de comunicator al Guvernului și a celui de administrator al serviciului public de radio poate genera o percepție de incompatibilitate și un risc de influență politică.

Reamintim și că Regulamentul european privind libertatea mass-mediei (EMFA), intrat în vigoare în 8 august 2025, cere statelor membre să asigure independența editorială și funcțională a mediilor publice (Art. 5).

Astfel, nominalizarea unei persoane care continuă să exercite o funcție guvernamentală ridică serios problema independenței instituției publice de media: ce garanții există că deciziile politice guvernamentale nu vor influența activitatea SRR? Acest gest vulnerabilizează rolul de supraveghere și control al consiliului de administrație al SRR și pune sub semnul întrebării credibilitatea instituției ca serviciu public independent, dedicat interesului public și nu agendei unor forțe politice, cu atât mai grav când este vorba de puterea executivă. O persoană care vorbește zilnic în numele Guvernului nu poate, în mod credibil, să supravegheze o instituție publică de media al cărei rol este să servească interesul public și să informeze cu imparțialitate și critic asupra puterii.

Cerem parlamentarilor să respingă propunerea Guvernului. Îi îndemnăm să respecte nu doar litera, ci și spiritul Legii nr. 41/1994, protejând independența consiliilor de administrație ale instituțiilor publice de media. Un vot favorabil ar reprezenta o complicitate directă la subordonarea politică a media publice.

ActiveWatch

Centrul pentru Jurnalism Independent