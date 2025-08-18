Un sălăjean a provocat un grav accident de circulație pe Calea Turzii

Pe Calea Turzii din Cluj a fost înregistrat luni, în jurul orei 8, un accident rutier între două autovehicule, fiind înregistrate trei victime.

Conform primelor informații, un tânăr de 26 de ani din județul Sălaj, aflat la volanul unei autoutilitare, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 38 de ani, din municipiul Cluj-Napoca.

În urma evenimentului rutier, ambii conducători auto precum și un pasager din autoutilotară au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportați la spital.

Testările efectuate cu aparatul etilotest au indicat rezultate negative.

În continuare se efectuează cercetări, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier.

foto – stiridecluj.ro

M. S.