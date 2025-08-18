Sălajul acum o sută de ani (XXIV)

Magazin Salajean

* Prima biserică ortodoxă din Zălau (cea de pe actuala stradă Andrei Șaguna) începe să prindă contur. Ultima slujbă a fost oficiată de protopopul Roșca și preotul Petru Nicola. După slujbă a fost sfințită crucea ridicată pe turla bisericii

* Se anunță mare concurs de înot la ștrandul din Zălau. Feher Vilhem este organizatorul, iar taxa de participare e de 10 lei.

* S-au anunțat primii candidați pentru conducerea Camerei Agricole Sălaj: Gheorghe Pop, Iulian Domșa, Ioan Juga, Laurențiu Bran, Akos Lengyel, Augustin Pintea și Iacobfi Ștefan

* Mare chef mare la Grădina Publică din Zălau. Corporația Pompierilor Voluntari invită localnicii și nu numai la tot felul de concursuri: popice, prăjină, aruncarea bilei etc. Premiul I – un purceluș, premiul II – o sticlă de șampanie, premiul III – 200 de țigarete „Intim Club”.

* S-au aprobat sumele pentru reparațiile din școli. Ca și acum, profesorii sunt nemulțumiți.

* Partidul Maghiar din Sălaj critică noua lege a învățământului, despre care spun că e discriminatorie.

* Ziarul „Szilágyság” constată că maghiarii din Sălaj pentru ocuparea unor funcții în Camera Agricolă sunt dezorganizați.

* Redacția „Szilágyság” se plânge că poșta nu duce la timp ziarul abonaților. Azi cred că e mai rău decât acum 100 de ani.

* Fanfara muncitorilor ceferiști din Dej susține un concert extraordinar în grădina restaurantului central din Jibou. Lumea a stat cățărată și prin plopii din zonă.

* În sălile de la parterul hotelului Ridwal are loc tradiționala întâlnite a Asociației Femeilor Zălăuane. Biletele s-au epuizat din prima zi de vânzare.

* Se organizează excursii la Expoziția Apicolă Națională de la Cluj. CFR-ul acordă o reducere de 75 %.

* La Chendrea, Demeter Fodor este accidentat grav la mașina de treierat. Este dus de urgență la spital

* Se repune în funcțiune linia telefonică directă Cluj – Jibou.

* Scandal mare la Cehu Silvaniei, la meciul de fotbal dintre echipa locală și cei din Zălau. Se pare că cehanii au fost foarte violenți, având patru jucători eliminați.

Daniel Mureșan

