Un sălăjean a fost grav rănit pe autostradă

Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostradă au intervenit la un eveniment rutier produs pe autostrada A1, la km 254, pe sensul Sebeș–Sibiu, în care era implicat un singur autoturism.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism, un bărbat în vârstă de 44 de ani, din județul Sălaj ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, răsturnându-se pe banda 2. În urma evenimentului rutier, conducătorul auto a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și dispunerii măsurilor legale.

