Un regal folcloric de excepție va avea loc la Zalău, cu ocazia Zilei Naționale a României

Ziua Națională a României va fi marcată la Zalău printr-un regal folcloric de excepție. Consiliul Județean Sălaj, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Primăria Municipiului Zalău și Casa Municipală de Cultură îi invită pe zălăuani să se bucure de acest eveniment special.

Spectacolul „Meseșul” și „Porolissum” – Împreună, de Ziua Națională a României, va avea loc în 27 noiembrie, începând cu ora 18, în Sala Mare de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor din Zalău.

Pe scenă vor urca îndrăgita artistă Sava Negrean Brudașcu și trupa „Sava”. Atmosfera va fi completată de dansuri populare și cântece tradiționale, ce vor fi la ordinea serii.

Ansamblul Artistic Profesionist „Porolissum”, alături de orchestră și soliștii vocali Vasile Coca, Rodica Pop-Seling, Claudiu Costinaș și Andreea Vălean-Indrecan, vor oferi publocului momente de neuitat cu ocazia acestei zile. Managerul ansamblului este Alexandra Chira, conducerea muzicală este asigurată de dirijorul prof. Ionuț Dârjan, iar coregrafia este semnată de Marin Hossu.

Evenimentul îi aduce în fața publicului și pe membrii Ansamblului Folcloric „Meseșul”: orchestra, dansatorii, formația de dansuri „Veteranii Meseșului” și soliștii vocali Oana Sabău, Andreea Mirișan, Camelia Cherecheș, Adriana Baciu Bonțe, Denisa Prunian, Mădălina Maria Colcer și Claudiu Mihai Ilieș. La rândul lor, aceștia promit momente artistice aparte, ce vor colora și vor transforma seara într-una de neuitat, cu ocazia unei zile atât de importante pentru români. Manager este Daniel Săuca, șef de secție Paula Morar, conducerea muzicală îi aparține dirijorului prof. Dorel Ciobanu, iar coregrafia lui Radu Mureșan.

Spectacolul va fi prezentat de Adina Chirilă, iar accesul se va face în baza invitațiilor, ce pot fi procurate de la secretariatele Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și ale Casei Municipale de Cultură Zalău.