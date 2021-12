Un nou număr al Anuarului Presei Sălăjene

A apărut Anuarul Presei Sălăjene 2021, publicație a Asociației Jurnaliștilor din Sălaj, și în acest an cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Sălaj. Publicația oglindește activitatea mass-media sălăjene (print, audio, video, online) în perioada octombrie 2020-octombrie 2021.

Semnează: Gáspár Attila, Kabai Krisztina, Kulcsár Mária, Alexandru Kürti, László László, Adrian Lungu, Mirel Matyas, Marius Morar, Andreea Mureșan, Daniel Mureşan, Viorel Mureşan, Nagy Stefánia, Sebastian Olaru, Călin Onicaș, Călin Pavăl, Dănuţ Pop, Marin Pop, Alina Rad, Daniel Săuca, Székely Anetta, Marin Ștefan, Augusta Teşinschi, Ana Tudoran, Vicsai Zsolt.

Media prezente în Anuar: Agerpres, Caiete Silvane, Foto-Travel, Graiul Sălajului, Hepehupa, Magazin Sălăjean, Reporter pur şi simplu, Szilágyság, Sportul Sălăjean, Sălăjeanul Info, ZTV.ro, Radio România Actualităţi.

Un semn și că putem fi normali în vremuri anormale

În prefața volumului, Daniel Săuca, președintele Asociației Jurnaliștilor din Sălaj, spune următoarele: „2021 nu a fost un an strălucit nici pentru presa noastră cea de toate zilele (și nopțile). Evident, nici pentru media sălăjeană și nici pentru asociația noastră. La întrebarea cum va ieși, dacă va ieși, presa din pandemie, nu am un răspuns acum. Bănuiesc că nu prea bine… Și din lupta cu algoritmii dinozaurilor media mondiali, și din bătăliile pentru menținerea pe o piață ce s-a schimbat, aș spune, deja defini­tiv. Nemaivorbind de compartamentul „consumatorului de media”. Și, totuși, mai existăm și noi, nu atât de mulți ca în urmă cu zece ani, dar… rezistăm! Avem destule păcate (o lege a presei e necesară, și pentru presa scrisă, și pentru cea din online), dar să concedem că e greu pentru toți, nu numai pentru jurnaliști și pentru patro­natul din domeniu. Ei bine, mă bucur, totuși, că am reușit să edităm și să tipărim un nou număr, al 13-lea, al Anuarului Presei Sălăjene – cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj, le mulțumim și pe această cale -, un semn și că putem fi normali în vremuri anormale. Despre Gala Presei Sălăjene vom vorbi atunci când chingile restricțiilor pandemice vor fi mai libere. Le mulțumesc colegilor din mass-media din județul Sălaj care au colaborat la realizarea publicației de față.”

Consiliul Județean Sălaj susține și în acest an apariția Anuarului Presei Sălăjene, o publicație ce oglindește în paginile sale pasiunea, priceperea și activitatea jurnaliștilor din județul nostru. Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj, în deschiderea volumului, transmite un mesaj jurnaliștilor sălăjeni: „Salut inițiativa Asociația Jurnaliștilor din Sălaj și felicit conducerea acesteia pentru stăruința de a aduce între două coperte o parte din roadele unui an de acti­vitate gazetărească. Îi felicit, de asemenea, pe toți jurnaliștii care se încăpățânează să își facă meseria cu responsabilitate, obiectivitate și demnitate, slujind adevărul și interesul public. În această perioadă de pandemie, poate mai mult decât oricând, accesul cetățenilor la informații corecte, complete și fundamentate științific este vital. Iar mass-media joacă un rol covârșitor în această ecuație, motiv pentru care avem nevoie de o presă credibilă și puternică, de furnizori de știri serioși, de jurnaliști verticali, de informa­ții transparente și verificate, de conținut de calitate.

Vă doresc sănătate, inspirație și mult succes pe mai departe!”

M. S.