Pentru unii, legea e opțională. Tânăr prins în miez de noapte la volan, fără permis

În traficul din Sălaj este un trend constant și îngrijorător, fie sunt pline șoselele de șoferi în stare de ebrietate, fie fără permis. Deși legea e clară, se pare că unii nu țin cont de aceasta, în ciuda șirului de accidente provocate de-a lungul vremii.

Iar dacă astfel de incidente au implicat în ultimele zile șoferi care aveau dreptul de a urca la volan, e greu de imaginat un scenariu cu unul care și-a asumat riscul de a urca la volan fără permis.

Puțin după miezul nopții, un tânăr în vârstă de 24 de ani, din localitatea Valcău de Sus, a fost oprit în trafic în noaptea de miercuri spre joi, de polițiștii din Crasna.

În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că acesta nu avea dreptul de a urca la volan, întrucât permisul său de conducere era suspendat.

În cauză, polițiștii au deschis pe numele acestuia un dosar penal, sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat.