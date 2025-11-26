Trei tineri au încercat să jefuiască un magazin ca în filme, însă isprava lor nu s-a încheiat deloc cum și-ar fi imaginat. Niște bani, alimente și țigări le-au adus belele, fiind bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Marți, 25 noiembrie, în urma activităților investigativ-operative desfășurate, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Nușfalău – Postul de Poliție Valcău de Jos, i-au identificat pe cei trei făptași, originari din comuna sălăjeană Valcău de Jos.

Din cercetări reiese că, în noaptea de 15 noiembrie, în jurul orei 4, aceștia ar fi pătruns în interiorul unui magazin. Și nu oricum, ci escaladând clădirea, de unde ar fi furat suma de 6.000 de lei, precum și mai multe alimente și țigări.

În urma activităților desfășurate, prejudiciul cauzat, estimat la aproximativ 10.000 de lei, a fost recuperat în totalitate.

Polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale a persoanelor implicate.