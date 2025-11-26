O femeie a fost agresată și amenințată de un bărbat din Sânmihaiu Almașului

Un bărbat în vârstă de 31 de ani, din Sânmihaiu Almașului, s-a ales cu un ordin de protecție provizoriu, emis marți de polițiști, după ce ar fi agresat fizic o femeie de 44 de ani, dar și un alt tânăr de 20 de ani.

Totodată, față de acesta a fost dispusă montarea unui dispozitiv de supraveghere electronică.

Scenele au avut loc în aceeași zi, în urma unui scandal izbucnit într-o casă din Românași. Polițiștii au efectuat verificări și au stabilit că, pe fondul unui conflict spontan și al consumului de alcool, bărbatul de 31 de ani ar fi agresat fizic o femeie de 44 de ani, adresându-i totodată amenințări. De asemenea, acesta ar fi agresat și amenințat și un tânăr de 20 de ani.

La fața locului a intervenit și un echipaj medical, care a acordat îngrijiri persoanelor implicate, însă acestea au refuzat transportul la spital.

În continuare, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Sânmihaiu Almașului au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, lovire sau alte violențe și amenințare.