Traficul, monitorizat în permanență pe fondul ninsorilor

Iarna și-a intrat în drepturi, iar zăpada a acoperit șoselele din Sălaj. La această oră, pe drumurile naționale și județene se circulă în condiții de iarnă, fără restricții de trafic. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean, nu au fost înregistrate blocaje majore, iar carosabilul este preponderent umed.

Polițiștii rutieri sunt prezenți în teren și acționează pentru fluidizarea circulației, prevenirea producerii accidentelor și sprijinirea participanților la trafic, aflându-se în legătură permanentă cu administratorii drumurilor și cu societățile care desfășoară activități de deszăpezire.

Mai mult, autoritățile transmit că situația de pe șosele este monitorizată în permanență.

Participanții la trafic sunt sfătuiți să se informeze înainte de plecarea la drum și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren.

„Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj recomandă conducătorilor auto să circule doar cu autovehicule echipate cu anvelope de iarnă, să verifice starea tehnică a vehiculului, să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic, să păstreze o distanță de siguranță corespunzătoare și să evite manevrele riscante și frânările bruște”, au transmis reprezentanții IPJ Sălaj.