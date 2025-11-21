Tânăr, luat cu asalt în propria casă de polițiști

În această dimineată, polițiștii din Jibou au efectuat o percheziție domiciliară, la locuința unui tânăr de 17 ani, din comuna Surduc. Descinderile au avut loc în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

În data de 18 noiembrie, polițiștii din Surduc au fost sesizați de către un bărbat din comună, cu privire la faptul că, în 5 noiembrie, în jurul după-amiezii, persoane necunoscute ar fi sustras din autoturismul acestuia, care se afla închis dar neasigurat, un telefon mobil, cauzând un prejudiciu de aproximativ 6.000 de lei.

Din cercetările efectuate de polițiști, s-a stabilit că bunul s-ar afla un posesia unui tânăr din aceeași comună. Astfel, în urma percheziției, telefonul mobil a fost recuperat.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou, în vederea stabilirii cu exactitate a stării de fapt, administrarea probatoriului și luarea măsurilor legale ce se impun.

„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmit reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.