Tânăr din Zalău, drogat la volan

Un tânăr în vârstă de 22 de ani din Zalău s-a ales cu dosar penal din partea polițiștilor după ce, la finalul săptămânii trecute, a fost depistat la volan sub influența substațelor psihoactive. Acesta circula cu autoturismul prin localitatea Horoatu Crasnei. De asemenea, la controlul corporal efectuat de polițiști, asupra pasagerei din autoturism, o tânără de 19 ani, din comuna Horoatu Crasnei, au fost identificate două plicuri din plastic care conțineau o substanță albă sub formă de cristale, susceptibilă de a avea efecte psihoactive. Tânărul șofer a fost condus la o unitate medicală unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge și urină, în vedere stabilirii prezenței în organism de substanțe psihoactive și tipul acestora. „Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența unor substanțe psihoactive, faptă prevăzută de articolului 336, alineat 2 din Codul penal și efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, conform Legii 194/2011”, au declarat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.

foto cu caracter informativ