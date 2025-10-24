Sălajul acum o sută de ani (XXXII)

* Producție slabă de pălincă și vin. Jale mare în Sălaj!

* Noul prefect de Sălaj este Pavel Constantin, profesor la Liceul de băieți din Beiuș.

* În sala de festivități a hotelului Ridwal din Zălau este organizată Ziua Recoltei. Inițiatori: Asociația Industriașilor din Zălau și Fondul de ajutor pentru persoanele cu dizabilități.

* Rupere de nori și grindină la Zălau. Pagube serioase.

* La Orfelinatul Evreiesc din Zălau se înființează un atelier de croitorie și broderie.

* William, omul de fier și maestru al magiei, susține spectacole la Zălau, Jibou, Cehu Silvaniei și Șimleu Silvaniei.

* Se declară încheierea pestei porcine, se redeschid târgurile din județ.

* Gal Istvan, un zălăuan prieten al lui Bachus, este găsit dimineața mort lângă bodega lui Kovendi, de pe strada Traian. Măcar a murit lângă un loc drag…

* Se inaugurează școlile din Boian-Plesca, Năpradea, Romita, Sighetu Silvaniei și Vașcapău (Poarta Sălajului).

* La Marca și Pria statul cumpără două case pentru a le transforma în școli.

* Profesorii Grigore Dobocan din Buciumi și Ioan Georgea din Bălan sunt premiați de Prefectură pentru activitatea deosebită ca dascăli.

* Învățătorii Simeon Gudea, Berta Barabași (Ulciug), Elza Horvati, Ioan Nechifor (Biușa), Remus Șenchea (Noțig), Mihai Filimon (Nadiș) și Alexandru Dobocan (Gârceiu) sunt sancționați de revizorul școlar Ioan Mango pentru neparticiparea la cursurile de perfecționare.

Daniel Mureșan