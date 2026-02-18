Spectacol special la Pro Teatru Zalău, dedicat nașterii lui Brâncuși

În acest an se împlinește un secol și jumătate de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuși, una dintre cele mai importante personalități ale artei universale. Pentru a marca acest moment aniversar, publicul zălăuan și nu numai este invitat să treacă pragul unui eveniment artistic dedicat operei și spiritului brâncușian. Manifestarea va avea loc joi, 19 februarie, începând cu ora 19, la Pro Teatru Zalău, pe strada Morii nr. 1A.

În centrul serii se află spectacolul sonor „Dezleganie – Ritualul”, un one man show susținut de violonistul Sergiu CORBU Boldor, conceput ca un omagiu adus universului sculptural al lui Brâncuși.

Un manifest artistic inspirat de opera brâncușiană

„Dezleganie – Ritualul” este un spectacol construit pe structura celebrului ansamblu monumental realizat de Brâncuși la Târgu Jiu: Masa Tăcerii, Poarta Sărutului, Coloana fără sfârșit.

Evenimentul stă sub semnul conexiunii profunde dintre muzică și sculptură, pornind de la celebra mărturisire a sculptorului: „Eu am făcut piatra să cânte pentru umanitate. Sculptura: muzică în nemișcare. Muzica: sculptură în desfășurare.”

Spectacolul aduce în prim-plan un univers senzorial complex, în care cavalul, vioara, proiecțiile și rugăciunea devin unelte simbolice pentru „finisarea” pietrei brute – un demers artistic ce transformă sunetul într-un ritual.

„Dezleganie – Ritualul” capătă forma unui manifest artistic, pornind de la convingerea lui Brâncuși că: „Arta nu face decât să înceapă continuu.”

Concept născut din pasiune

Ideea dedicării unui spectacol sonor lui Constantin Brâncuși a prins contur în 2020, din dorința de a transpune în muzică tăcerea și vibrația interioară a operei sale. Conceptul are la bază și pasiunea sculptorului pentru vioară, instrument despre care afirma că este „instrumentul meu de suflet”.

Protagonistul proiectului, Sergiu CORBU Boldor, este absolvent al Universității de Muzică din Oradea, cu specializările „Pedagogie muzicală” și „Interpretare vioară”. Artistul a studiat, de asemenea, chitara, chitara electrică, chitara bass, percuțiile, mandolina, fluierul, cavalul și drâmba, având o experiență de peste 17 ani pe scenele mari ale industriei muzicale.

Publicul va avea acces și la cele două volume semnate de artist:

„Dezleganie, jurnal de călătorie în sunete și imagini”, Vol. I (2022) și Vol. II (2023), apărute la Editura Ordo Ab Chao, Zalău.

Zalăul, parte din manifestări dedicate sculptorului

Prin acest eveniment, Zalăul se alătură manifestărilor culturale dedicate celebrării moștenirii lui Constantin Brâncuși, reafirmând actualitatea operei sale și forța artei de a crea punți între materie și spirit, între tăcere și sunet, între sculptură și muzică.

Intrarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile. Pentru rezervări: 0770118185.