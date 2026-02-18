Felicitări pentru Liuța Dorina Bentea, medic ajuns la final de carieră în cadrul Spitalului Județean din Zalău

Echipa Spitalului Județean de Urgență din Zalău a felicitat-o pe Liuța Dorina Bentea – medic primar în specialitatea obstetrică-ginecologie, cu ocazia încheierii unei activități profesionale de peste 30 de ani. De-a lungul carierei, inclusiv în calitate de șef de secție, a dovedit rigoare profesională, echilibru și respect constant față de echipă. „Îi mulțumim pentru contribuția importantă la dezvoltarea secției și pentru implicarea susținută în menținerea unor standarde ridicate de calitate în îngrijirea medicală! Îi dorim ani senini, cu sănătate, liniște și bucuria de a privi cu satisfacție un parcurs profesional solid și onorant”, este mesajul conducerii unității medicale.

Share Whatsapp Email