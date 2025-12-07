Spargere ca în filme într-o locuință din Zalău. Suspecții, încă în libertate

Un jaf ca în filme a avut loc la sfârșitul lunii trecute în municipiul Zalău. În după-amiaza zilei de 29 noiembrie, două persoane au pătruns fără drept într-o locuință de pe strada B.P. Hașdeu din oraș.

Autorii au sustras un prejudiciu uriaș, respectiv 60.000 de franci elvețieni și 100 de grame de aur, potrivit bihorjust.ro.

Camerele de supraveghere din interiorul locuinței au surprins întreaga scenă, iar fețele celor doi suspecți sunt perfect vizibile. Cu toate acestea, deși a trecut mai bine de o săptămână de la spargere, cei doi sunt de negăsit, iar surse susțin că hoții ar fi acționat la pont.

Sursă foto: bihorjust.ro