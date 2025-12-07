Ion Pițoiu-Dragomir își va lansa cel mai recent volum la Cenaclul literar „Silvania”

Ion Pițoiu-Dragomir își va lansa cel mai recent volum în cadrul ședinței Cenaclului literar „Silvania” de joi, 11 decembrie, începând cu ora 18, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău.

Cartea „Menutine” – volum foileton 1, a apărut în colecția Poesis a Editurii „Caiete Silvane”.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, al Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj și al Cenaclului literar „Silvania”, Ion Pițoiu-Dragomir vine în fața cititorilor cu o (nouă) provocare lirică: menutinul.

Clasorul de dialoguri nominale, aflat la vămile interferențelor eului geometric, configurează un spațiu de trecere între identități textuale și metatextuale. Columna cuvântului, desemnată prin termenul „menutin”, își are originea în magma creatoare a solilocviilor lui Ion Pițoiu-Dragomir.

Poetul, funambul prin excelență și conjugator neobosit de cuvinte axiologice, transmută rana în credință și deschide, prin gestul său scriptural, posibilitatea unei noi ordini poetice. În această arhitectură, structura emergentă nu doar organizează limbajul, ci comunică instanțe ale constelațiilor simbolice, integrându-le în scenariul enunțurilor promotoare.

Dintre numeroasele volume ale scriitorului, apărute la Editura „Caiete Silvane”, se numără „Zori la Bălgrad”, „Amanții”, „Arpegii pe Sakura”, „Panoplia lui Nero” și „Hai-ta”.