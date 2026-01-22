Impozitul și viața

M-a mâncat în … spate să plătesc impozitul, să știu că l-am achitat. Ei bine, impozitul aproape că s-a dublat. La fel și la mașină. Nu-i bai mi-am zis, plătesc, dar acum vreau să văd și rezultate, vreau să văd că se face ceva și pe strada mea. Autoritate, ți-am plătit 1.500 de lei impozit pentru casă? Da. Bun, mă bucur că am avut de unde, dar acum vreau să te străduiești și să îmi asfaltezi străduța, vreau să văd că trimiți un tractor cu lamă să dai la o parte omătul și gheața și de pe ulița mea, îmi doresc să faci ceva în schimbul acestui impozit majorat. Vreau și iluminat stradal. Cer prea mult? Cer doar normalitatea, atât. Impozitele și taxele au crescut peste tot în țară. Bun. Faptul că plătim impozite mai mari ne arată clar că acum chiar avem dreptul să tragem administrațiile de mânecă, să se implice mai mult, să facă mai mult, să vedem că în schimbul acestor impozite majorate există mai multă implicare din partea administrațiilor locale și județene. Sunt de acord ca mașinile și casele să fie impozitate și să plătim aceste impozite, dar este momentul ca în schimbul acestor bani să primim normalitatea în întreaga țară. Nu mai e loc de scuze. Da, îmi doresc ca și noi, oamenii, să fim mai civilizați, mai buni. M-am săturat de cei care stau la casă și le este lene să-și parcheze mașina în curte și o lasă în drum. Știu zeci de drumuri în Zalău unde mașina de pompieri nu poate intra în cazul unor eventuale incendii tocmai din cauza acestor mașini parcate aiurea. Bun, cine e de vină? Oamenii sunt de vină, dar statul nu greșește că nu intervine?

