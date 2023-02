Șofer, trădat de mirosul alcoolului

Un bărbat în vârstă de 46 de ani din municipiul Zalău este cercetat penal de polițiști după ce, în cursul zilei de miercuri – 8 februarie, a fost prins la volan sub influența alcoolului. Polițiștii l-au depistat pe zălăuan în localitatea Meseșenii de Jos în timp ce staționa cu mașina pe carosabil. Deoarece emana un puternic miros de alcool, acesta a fost testat cu aparatul etilotest și a rezultat o concentrație alcoolică de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorului autoturismului i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, iar în cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

