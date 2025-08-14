Evenimentul „Drive and Fly” de la Crasna, reprogramat și îmbogățit cu un show aviatic

„Drive and Fly”, evenimentul de la Crasna dedicat pasionaților de mașini, programat inițial sâmbătă, 23 august, aduce noi vești pentru participanți, printre care și schimbări în program.

Întâlnirea auto-moto a anului va fi reprogramată pentru sâmbătă, 13 septembrie, pe Aerodromul din Crasna. Motivul amânării este legat de surpriza pregătită de organizatori. Evenimentul va include, pentru cei prezenți, și un program aviatic cu avioane ultraușoare, care va transforma această zi într-o experiență unică, atât pe patru și două roți, cât și în aer.

Organizat de Asociația SilvaFun, evenimentul promite o expoziție de mașini tuning, oldtimer, sport și motociclete, de la cele clasice și până la cele moderne. Acum, pe lângă expozițiile impresionante de la sol, participanții vor putea admira și zboruri demonstrative cu avioane mici și ușoare, piloți experimentați și o atmosferă de festival completă.

„Am decis să mutăm data pentru a putea include în program acest moment special, care va aduce un plus de spectacol și va transforma evenimentul într-o experiență completă. Ne dorim ca fiecare participant să plece acasă cu amintiri memorabile, fie că a venit pentru mașini, motociclete sau pentru show-ul aviatic”, transmit organizatorii.

Mai mult, participanții se vor bucura de concursuri și probe amuzante, un spațiu generos pe aerodrom pentru prezentări fără restricții, muzică, mâncare, băuturi și o atmosferă demnă de un festival. Participarea este gratuită, cu înregistrare prealabilă pentru o organizare eficientă.

Spațiu vast și liber

Inițiatorul și coordonatorul principal al acțiunii este tânărul Cseke Armand, un pasionat crescut printre mașini:

„Drive and Fly nu este o întâlnire obișnuită. Nu vorbim despre circuite sau parcări aglomerate, ci despre un spațiu vast și liber, unde putem arăta în ce constă stilul nostru și de ce suntem mândri de vehiculele noastre. Fie că este vorba despre o mașină tuning, un oldtimer elegant, o mașină sport care îți ridică adrenalina sau orice tip de motocicletă – aici este locul tău”, a transmis Armand.

Eveniment destinat experiențelor

Evenimentul își propune să creeze conexiuni și să încurajeze împărtășirea de experiențe între iubitorii de mașini. Fără coduri vestimentare, sălăjenii sunt așteptați cu vehiculul lor, cu pasiunea, înțelegerea sunetului primului „gaz” și strălucirea unei caroserii cromate. Președintele Asociației SilvaFun, Birtalan Lóránd, consideră că „Drive and Fly” depășește simpla idee de eveniment:

„Sprijinim cu bucurie orice inițiativă care întărește reputația Crasnei și identitatea locală. Această întâlnire demonstrează câtă creativitate și pasiune există în comunitatea noastră–suntem mândri să facem parte din ea.”