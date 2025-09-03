Sindicaliștii sălăjeni au protestat împotriva măsurilor adoptate de Guvernul Bolojan

Peste o sută de sindicaliști sălăjeni au protestat miercuri dimineața în fața Prefecturii Sălaj, nemulțumiți de măsurile adoptate de Guvernul Bolojan. Mai mulți reprezentanți de sindicate, precum Cartel Alfa, Sanitas sau FSLI, au luat parte la manifestație. Potrivit acestora, deciziile guvernanților afectează personalul angajat la stat și ar fi „o bătaie de joc la adresa bugetarilor din România”. Atât măsurile economice, dar și noile prevederi din sistemul de învățământ și sănătate, i-au determinat pe sindicaliștii sălăjeni să iasă în stradă.

Guvernul, acuzat că lucrează împotriva statului român

Laurențiu Ghiuruțan, liderul Cartel Alfa Sălaj, a susținut un discurs în fața protestatarilor, acuzând guvernul că lucrează împotriva intereselor naționale: „…a început din nou să antagonizeze clasele sociale – bugetari și sistemul economic privat. Nu noi suntem de vină pentru deficitul bugetar”. Spre deosebire de gaura actuală din bugetul de stat, acesta a declarat că deficitul în anul 2019 era de 3,8%, iar guvernanții încearcă să-l reducă pe seama cetățenilor.

Scandări împotriva Executivului

Protestatarii prezenți au scandat „Jos Guvernul”, „Rușine” sau „Solidaritate”, iar mulți dintre ei au venit însoțiți de pancarte și goarne. Aceștia transmit că măsurile guvernului au ca rezultat degradarea nivelului de trai, iar nivelul de trai al cetățenilor este tot mai fragil din cauza creșterilor de prețuri. Mai mult, liderul Cartel Alfa a precizat că energia produsă de companiile de stat ajunge în Ucraina și Republica Moldova la un preț modic de 40 de bani, în vreme ce românii plătesc mult mai mult.

Măsurile, puse în seama bugetarilor

Sindicaliștii acuză Guvernul că ar pune problemele economice pe seama bugetarilor, iar cele mai recente măsuri, inclusiv reducerea aparatului bugetar din administrațiile publice-locale, nu ajută cu nimic. „Nu suntem de vină” a declarat Ghiuruțan. Acesta a mai declarat că în acest moment, la nivel național, sunt 156.000 de bugetari la nivelul administrațiilor locale și centrale, și l-a acuzat pe Bolojan că ar face parte din așa-zisul „sistem”: „Domnule prim-ministru, provii dintr-un sistem care te-a făcut mare”, iar mai apoi cei prezenți au scandat „Mincinosul”.

Apel către social-democrați să pună punct guvernării Bolojan

Liderul Cartel Alfa a făcut un apel către Partidul Social Democrat să pună capăt Executivului format din cele patru partide: „… are o datorie morală să pună punct acestei guvernări care distruge România, distruge sistemul economic privat, distruge nivelul de trai al românilor”. Protestatarii transmit că sindicatele și patronatele au dat aviz negativ în CES în ceea ce privește adoptarea măsurilor Guvernului: „dacă și sindicate și patronate spun în cor același lucru că nu este bine, pentru cine muncește guvernul României? Trădătorii”.