Se apropie competiția „Descoperă Șamșud pe MTB”

Pasionații de ciclism sunt așteptați din nou la Șamșud, pentru a descoperi frumusețea locului pedalând pe două trasee de poveste. „Descoperă Șamșud pe MTB” este evenimentul care reunește cicliști din întreaga țară, sportivi amatori și profesioniști care vor pedala pe potecile din zona localității Șamșud, pe drumuri dintre vii și pivnițe, prin sat, prin locuri unde liniștea este la ea acasă. Principalele ingrediente ale competiției sunt bucuria de a pedala în natură, prietenia, dorința de a descoperi locuri frumoase și ospitalitatea localnicilor cu produsele lor deja cunoscute în zonă. Evenimentul se va desfășura sâmbătă, 27 septembrie, iar startul se va da în localitatea Șamșud, într-un loc special amenajat de organizatori: Asociația Salvamont Vlădeasa Cluj în parteneriat cu Primăria Șamșud. Competiția se va bucura de sprijinul Consiliului Județean Sălaj prin Asociația „Țara Silvaniei” și cu susținerea Pro Nutrition, Aqua Serv, Tur Cento Trans, Proficycling Bikes, Sebis Bike și Asociația ProCom Șamșud. Nu vor lipsi tombola și pachetele de tip kit pentru participanți: veste ciclism, susținătoare de efort și produse locale. Înscrierile se pot face accesând: https://www.salvamontvladeasa.eu/cupa-vladeasa-mtb.

