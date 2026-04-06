Simulare Bacalaureat în Sălaj: 54,66% dintre candidați au promovat proba obligatorie a profilului

Elevii claselor a XII-a din Sălaj au aflat notele obținute în urma simulării Examenului Național de Bacalaureat. Ministerul Educației și Cercetării a centralizat, vineri, 3 aprilie 2026, rezultatele și le-a transmis inspectoratelor școlare județene.

La proba de Limba și literatura română, din cele 1.348 de lucrări total de evaluat, au fost notate 1.323, reprezentând 98,15%. Note mai mari sau egale cu 5 au obținut 998 de elevi (75,43%). La această probă nu a fost înregistrată nicio notă maximă.

Dacă o largă majoritate a obținut notă de trecere la Limba română, proba obligatorie le-a dat bătăi de cap multor candidați. La Matematică sau Istorie, din cele 1.338 de lucrări total de evaluat, au fost notate 1.321 (98,73%). Note mai mari sau egale cu 5 au obținut 722 de elevi (54,66%). În schimb, la nivelul județului au fost înregistrate patru note de 10 la această probă: o notă de 10 la Matematică (la Colegiul Național „Silvania” Zalău) și trei note de 10 la Istorie (două la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău și una la Liceul Ortodox „Sf. Nicolae” Zalău).

La proba la alegere a profilului și specializării, din 1.331 de lucrări total de evaluat au fost notate 1.290 (96,62%). Note mai mari sau egale cu 5 au obținut 920 de elevi (71,32%). Șapte candidați au obținut punctaje maxime: două note de 10 la Logică (la Colegiul Național „Silvania” Zalău), o notă de 10 la Chimie organică (la Colegiul Național „Silvania” Zalău), o notă de 10 la Anatomie și fiziologie umană (la Colegiul Național „Silvania” Zalău) și trei note de 10 la Geografie (una la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei și două la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău).

La proba de Limba și literatura maternă, din 265 de lucrări total de evaluat au fost evaluate 249 (93,96%). Note mai mari sau egale cu 5 au obținut 220 de elevi (88,35%). Nu s-a înregistrat nicio notă de 10.

La nivel național, rata de succes este de 76,98% la proba de Limba și literatura română, 64,36% la proba obligatorie a profilului, 73% la proba la alegere a profilului și specializării și 86,46% la proba de Limba și literatura maternă.

Rezultatele finale vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin discuții cu elevii, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.