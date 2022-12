Șimleuan, prins drogat la volan pe bulevardul din Zalău

Un bărbat în vârstă de 29 de ani din Șimleu Silvaniei s-a ales cu dosar penal după ce, în cursul acestei săptămâni, a fost prins drogat la volan pe bulevardul din Zalău. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Sălaj, în urma testării preliminare de drog, al cărei rezultat a fost pozitiv, există suspiciunea că acesta ar fi consumat substanțe cu efect psihoactiv. Șimleuanului i-au fost prelevate probe biologice în vederea stabilirii prezenței în organism a substanțelor psihoactive, iar polițiștii Biroului Rutier continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Alcoolul și drogurile aduc amenzi mari și suspendă dreptul de a conduce

Polițiștii vin cu o serie de recomadări în ceea ce privește conducerea de autovehicule sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive și recomandă să nu conduceţi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanțelor cu efect psihoactiv. Alcoolul este unul din principalii factori de risc când vorbim despre conducerea vehiculelor pe drumurile publice. Alcoolul și drogurile afectează capacitățile unui șofer: afectează judecata – în special capacitatea de a aprecia corect distanțele, precum și nivelul de risc, induc vigilență scăzută, reacție întârziată, somnolență și scăderea acuității vizuale. Legislația rutieră prevede că șoferii prinși la volan cu o concentrație alcoolică în aerul expirat de până la 0,40 mg./l alcool pur riscă să primească între 9 – 20 puncte de amendă (între 1.305 – 2.900 de lei) și suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile, în timp ce șoferii care depășesc această concentrație alcoolică în aerul expirat vor fi încadrați la infracțiune, care se pedepsește, potrivit Codului Penal, cu închisoare între 1 și 5 ani. Aceeași pedeapsă se aplică și în cazul conducerii vehiculelor sub influența substanțelor interzise.

