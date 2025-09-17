Și-au împărțit pumni la un bar din Zalău

Un echipaj de jandarmerie a fost solicitat miercuri, 17 septembrie, la ora 3,24, să intervină la un local de pe bulevardul Mihai Viteazul din Zalău, pentru aplanarea unui scandal.

Trei bărbați, cu vârste cuprinse între 37 și 43 de ani, doi dintre ei domiciliați în Zalău, iar un al treilea, cetățean al Regatului Unit al Marii Britanii, pe fondul unor neînțelegeri, s-au luat la bătaie. În urma altercației, cele trei persoane au fost rănite.

În cauză, jandarmii au întocmit acte de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „Lovire sau alte violențe”, acte ce vor fi înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău pentru continuarea cercetărilor.

În urma incidentului, unul dintre bărbați a fost condus la Spitalul Județean de Urgență Zalău pentru a primi îngriji medicale.

M. S.