Copiii devin oameni de știință timp de o zi la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2025

Toți copiii din Sălaj pot deveni cercetători pentru o zi. Biblioteca Județeană „I. S. Bădescu” Sălaj îi invită pe cei mici să ia parte la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2025. Acesta este un eveniment ce transformă știința în spectacol și descoperire. Manifestarea va avea loc vineri, 26 septembrie, începând cu ora 8.30, la Secția Tineri & Adulți a bibliotecii.

Organizatorii promit o experiență cu totul specială, iar pentru copiii dornici de cunoaștere, Noaptea Cercetătorilor Europeni este momentul potrivit. Organizația Stundeților Chimiști Cluj Napoca, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău și Palatul Copiilor Zalău îi vor întâmpina pe micii cercetători cu experiențe ce le vor trezi imaginația și dorința de a descoperi lumea din jur.

„… putem aprinde scânteia cunoașterii în sufletele celor mici”

„Prin Noaptea Cercetătorilor Europeni, ne dorim să le arătăm copiilor și tinerilor din Sălaj că știința nu e doar pentru manuale, ci face parte din viața noastră de zi cu zi și poate fi descoperită cu bucurie, curiozitate și joacă. Biblioteca Județeană Sălaj sprijină permanent educația nonformală și învățarea prin experiență, iar acest eveniment este o dovadă a faptului că împreună putem aprinde scânteia cunoașterii în sufletele celor mici”, a declarat Mariana Marian, managerul Bibliotecii Județene „I.S. Bădescu” Sălaj.

De la cele mai spectaculoase experimente chimice realizate de studenții chimiști și cadrele didactice prof. Andrea Illyes – Palatul Copiilor Zalău și prof. Jozsa-Fechete Anamaria – Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, până la activități interactive și surprize creative, această zi de vineri va fi una de neuitat, după cum mai transmit organizatorii.

Participarea se face în baza unei programări, la numărul de telefon: 0260/897081, între orele 8 – 16. Evenimentul face parte din seria acțiunilor Marie Skłodowska-Curie și are loc anual în peste 400 de orașe din 26 de țări, adunând peste 1,5 milioane de vizitatori. Aceasta este o ocazie unică de a descoperi ce înseamnă a fi cercetător și cât de fascinantă poate fi munca în știință.