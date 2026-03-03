Și-a bătut concubina

Polițiștii din Boghiș au fost sesizați luni de către o tânără de 29 de ani, din localitate, cu privire la faptul că ar fi fost bătută de către concubinul său.

Cu ocazia verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că, în perioada 13–26 februarie, un bărbat de 42 de ani, din comuna Boghiș, cu care femeia se află în relație de concubinaj, pe fondul geloziei, ar fi bătut-o. Totodată, bărbatul ar fi amenințat-o în repetate rânduri, creându-i o stare de temere.

Polițiștii au constatat existența unui risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile, împotriva bărbatului de 42 de ani, tânăra refuzând montarea unui dispozitiv electronic de monitorizare.

În cauză fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și amenințare.

M. S.