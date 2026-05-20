Seară de blues și jazz. Hanno Hoefer, Raul Kusak și Liviu Pop vin la Zalău în acest weekend

O seară relaxantă de vineri, în ritmuri de blues și jazz, îi așteaptă pe zălăuani la un concert Bluescore.

În 22 mai, începând cu ora 19, trioul cu inima albastră, format din Hanno Hoefer, Raul Kusak și Liviu Pop, vine la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în Sala Porolissum din Zalău, spre deliciul iubitorilor de blues, jazz și al altor fuziuni muzicale născute spontan pe scenă.

Niciun concert Bluescore nu seamănă cu altul. Spontaneitatea interpretărilor, expresivitatea tehnică desăvârșită și, nu în ultimul rând, adaptabilitatea la reacția publicului ridică standardele fiecărui spectacol.

Experiența acumulată în Statele Unite de către LIVIU POP, performând alături de artiști precum Hubert Sumlin, Lucky Peterson, Debbie Davies sau Toni Lynn Washington, justifică groove-ul inconfundabil al acestui extraordinar baterist.

Grupul este completat de HANNO HOEFER, muzician recunoscut în special pentru proiectul Nightlosers, unul dintre cei mai apreciați artiști de blues din România.

Unicitatea sound-ului acestui trio vine din sunetul inconfundabil al orgii Hammond, un instrument aparte. Îndemânarea, lejeritatea, dinamica și sensibilitatea cu care RAUL KUSAK reușește să stăpânească acest instrument complex fac ca acest trio să fie unul cu adevărat special.

Biletele se pot achiziționa de la secretariatul Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, dar și înainte de concert. Prețul unui bilet întreg este de 40 de lei, iar pensionarii, elevii și studenții beneficiază de o reducere de 20 de lei.