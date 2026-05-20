Concursul Național „Prietenii Pompierilor”, o competiție despre supraviețuire și ajutor în situații de criză

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Porolissum” al Județului Sălaj au organizat și desfășurat, în data de 19 mai 2026, etapa județeană a concursului tehnico- aplicativ „Prietenii Pompierilor”. În urma desfășurării probelor de concurs, clasamentul final pentru echipajele de fete a fost următorul:

Locul I – Școala Gimnazială Nr. 1 din Marca, profesor coordonator Aurelian Ghile.

Locul II – Școala Gimnazială Nr. 1 din Românași, profesor coordonator Roxana Cotoi.

Locul III – Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău (Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” din Zalău), profesor coordonator Gabriella Iosif.

Mențiune – Școala Gimnazială „Lucian Blaga” din Jibou, profesor coordonator Dan Mirșidan.

În urma desfășurării probelor de concurs, clasamentul final pentru echipajele de băieți a fost următorul:

Locul I – Școala Gimnazială Nr. 1 din Plopiș, profesor coordonator Ionuț-Georgian Lontea.

Locul II – Școala Gimnazială Nr. 1 din Marca, profesor coordonator Aurelian Ghile.

Locul III – Școala Gimnazială „Lucian Blaga” din Jibou, profesor coordonator Dan Mirșidan.

Mențiuni: Școala Gimnazială Nr. 1 din Românași, profesor coordonator Teglaș Roxana Ardelean și Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău (Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” din Zalău), profesor coordonator Gabriella Iosif. La Festivitatea de premiere a fost prezent și inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, profesorul Gheorghe Bancea, care i-a felicitat pe elevii participanți. Competiția, desfășurată la Stadionul Municipal din Zalău, a reunit nouă echipaje de elevi din Sălaj.

Prin intermediul probelor specifice, concursul a urmărit dezvoltarea spiritului civic și a comportamentelor responsabile în situații de urgență, promovând în rândul elevilor solidaritatea, implicarea voluntară, disciplina, curajul, spiritul de echipă și corectitudinea.