Scene violente la Jibou. Doi tineri, agresați după un conflict spontan

Scene violente au avut loc sâmbătă seara în orașul Jibou. Polițiștii din localitate au fost sesizați despre o agresiune petrecută în plină stradă, unde o tânără de 19 ani și un minor de 15 ani au fost atacați de un alt grup de tineri.

Cei din urmă, cu vârstele de 13, 15 și 26 de ani, i-au agresat pe cei doi, conflictul izbucnind pe fondul unei altercații verbale spontane.

În urma incidentului, victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, iar oamenii legii le-au pus la dispoziție cereri pentru emiterea unor ordine de protecție. În prezența părinților, aceștia au refuzat completarea lor.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de lovirea sau alte violențe, cercetările fiind continuate pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și dispunerea măsurilor legale care se impun, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj.