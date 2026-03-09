Scandaluri în miez de noapte

Sâmbătă noapte, jandarmii sălăjeni au desfășurat o acțiune în municipiului Zalău, în zona localurilor care funcționează pe timp de noapte, cu scopul prevenirii și combaterii faptelor antisociale, precum și pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

Pe timpul desfășurării misiunii, jandarmii au legitimat mai multe persoane și au monitorizat zonele frecventate de cetățeni noaptea. În urma verificărilor efectuate, au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991 (R), pentru consum de alcool în spațiul public și tulburarea liniștii și ordinii publice. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de 1.250 de lei.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în vederea prevenirii faptelor care pot afecta ordinea și siguranța publică.

M. S.