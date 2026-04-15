Sărbători cu probleme pe șoselele din Sălaj

Șirul infracțiunilor în perioada sărbătorilor a fost completat de doi șoferi, unul prins la volan cu permisul suspendat, în vreme ce altul a fost testat pozitiv la aparatul alcooltest.

Primul dintre aceștia a fost tras pe dreapta în dimineața de 14 aprilie, pe bulevardul Mihai Viteazul din Zalău. Bărbatul de 45 de ani, din municipiu, se urcase la volan fără a avea dreptul de a conduce, fapt descoperit de polițiști în urma controlului. Oamenii legii au constatat că acesta avea dreptul de a șofa suspendat, motiv pentru care au deschis pe numele său un dosar penal.

În cursul aceleiași zile, oamenii legii sălăjeni au avut de-a face și cu un sucevean, aflat la volan în stare de ebrietate. În vârstă de 37 de ani, acesta a fost oprit miercuri după-amiază pentru un control de rutină pe o stradă din localitatea sălăjeană Tihău.

În urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat o concentrație alcoolică de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice necesare stabilirii alcoolemiei în sânge.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Jibou.