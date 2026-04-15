„Observatorul de la Șimleu Silvaniei”, documentarul dedicat sitului arheologic din oraș, disponibil online

Documentarul „Observatorul de la Șimleu Silvaniei”, realizat la trei decenii de la debutul cercetărilor arheologice în punctul Observator de pe Măgura Șimleului, s-a născut din dorința de a spune povestea unui loc aparte: situl arheologic de pe Măgura Șimleului, unde de zeci de ani cercetarea scoate la iveală urmele unei lumi dacice reale, complexe și fascinante.

Realizat de Flavia Dragoș, sub egida Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, filmul urmărește munca arheologilor, descoperirile făcute în teren și legătura dintre trecut și locurile în care trăiesc oamenii în prezent.

De la necropola dacică cercetată pe șantier, la poveștile specialiștilor implicați, documentarul oferă o perspectivă vie și autentică asupra sitului de care orice om al locului a auzit măcar odată în viață.

Acum, șimleuanii, sălăjenii și toți cei interesați pot viziona online, pe YouTube, pe contul Muzeului Județean, documentarul „Observatorul de la Șimleu Silvaniei” și pot păși, prin imagine, într-un trecut care continuă să transmită mesaje.

În vara anului trecut, filmul documentar a fost vizionat în premieră la Șimleu. Proiecția, organizată la Complexul Măgura, a avut loc în aer liber, chiar în apropierea sitului, cu ocazia celebrării Zilelor Europene ale Arheologiei.