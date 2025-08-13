Sărbătoare la Rus, cu prilejul a șapte secole de atestare documentară

Comunitatea din Rus îmbracă straie de sărbătoare la sfârșitul acestei săptămâni. Satul marchează 700 de ani de atestare documentară (1325-2025), iar locuitorii sunt invitați ia parte la două zile pline de evenimente speciale. Sărbătoarea comunei Rus va avea loc în 16 și 17 august, pe terenul de fotbal din localitate, iar în fața publicului vor fi prezenți artiști consacrați și tinere talente. Programul este unul bogat și diversificat, potrivit tuturor.

Sâmbătă, iubitorii de muzică vor avea parte de un spectacol animat de DJ. Duminică, programul începe la ora 9.30 cu slujba arhierească oficiată de Preasfințitul Părinte dr. Benedict, Episcopul Sălajului. La ora 12.30 va avea loc Sfințirea Școlii Gimnaziale nr. 1 Rus, urmată, începând cu ora 13, de târgul de produse locale, ce-și va deschide porțile pentru toți participanții.

Mai mult, la ora 13.30 este programată lansarea monografiei „Comunei Rus” la Căminul Cultural, iar programul artistic începe de la ora 14 cu deschiderea oficială și momente artistice ale tinerelor talente din comună.

Începând cu ora 16, cuplurile de aur din Rus vor fi premiate într-o ceremonie specială, urmată de spectacolul Ansamblului folcloric „Meseșul”. Atmosfera va fi completată de artiștii Ioan Dordoi și formația, Ionela Moruțan, Cosmin Chichișan & Transilvania Band, care vor oferi momente artistice pentru toți cei prezenți.

Seara se va încheia cu o seară de joc la Căminul Cultural, focuri de artificii și muzică mixată de DJ.

Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul local Rus, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, împreună cu Asociația GAL „Valea Someșului”.