Scumpirile se resimt din plin în buzunarele românilor

Scumpirile se resimt tot mai mult de la o zi la alta, iar rata inflației a urcat la 7,8%, potrivit celor mai recente date. Mai mult, prețurile au crescut, în medie, cu 60%. Atât utilitățile, cât și produsele alimentare resimt din plin măsurile fiscale adoptate de guvernanți. Un coș de cumpărături este mai costisitor, iar clienții plătesc chiar și cu 40% mai mult pentru fructe. Totodată, prețurile legumelor, uleiului sau cafelei au fost majorate cu 10%.

Nici facturile nu au scăpat. Odată cu eliminarea schemei de plafonare, consumatorii plătesc chiar și dublu pentru același consum. Spre exemplu, unele au resimțit creșteri și de 60 de lei la energia electrică. De asemenea, energia termică e mai costisitoare cu aproape 14%, iar de scumpiri nu au scăpat nici serviciile. Cei care călătoresc cu trenul scot mai mulți bani din buzunar. În prezent, un bilet e mai scump cu 17%.

Veștile însă nu sunt încântătoare. Potrivit specialiștilor și estimărilor, prețurile vor crește mai mult în următoarele luni.