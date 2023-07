Șamșudul, din nou pe harta ciclismului românesc

Localitatea Șamșud va găzdui în luna septembrie o nouă ediție a Cupei Vlădeasa la ciclism montan. Evenimentul se va desfășura în data de 30 septembrie și este organizat de Asociația Salvamont Vlădeasa Cluj în parteneriat cu Primăria Șamșud. Acțiunea are dublu rol: promovarea mișcării și a frumuseților zonei, dar și a punctelor locale de atracție turistică. Evenimentul cuprinde două trasee. Traseul vinului are o lungime de 50 de kilometri, iar Traseul viilor are 25 de kilometri. Anul trecut, la eveniment au participat sute de pasionați de ciclism, dar și sportivi amatori și profesioniști. A fost o adevărată sărbătoare locală, participanții bucurându-se și de ospitalitatea localnicilor. Competiția s-a încheiat cu o serbare din care n-au lipsit jocul, portul popular și degustarea de produse specifice.

