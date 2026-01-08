Sălajul, cuprins de ger în aceste zile

După ani de zile în care iarna a fost doar un anotimp oarecare în calendar, 2026 vine ca o surpriză pentru sălăjeni. Ultimele zile au fost marcate de ninsori în abundență, iar stratul de omăt așternut pe întreg teritoriul județului este unul consistent.

Și nu pare că vom scăpa prea curând de pătura albă, deoarece meteorologii au emis atenționări de temperaturi scăzute pentru aceste zile. Mai mult, Administrația Națională de Meteorologie a anunțat un Cod galben de ger, valabil începând de joi și până vineri, 9 ianuarie.

În noaptea de joi spre vineri, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte se vor înregistra temperaturi minime deosebit de scăzute, cu valori cuprinse în general între -15 și -10 grade Celsius, semn că zăpada nu se va topi prea curând.

Dacă în anii precedenți temperaturile mult prea ridicate pentru această perioadă aduceau deja ghiocei, anul acesta iarna adevărată este un motiv de bucurie, în special pentru cei mici. În ciuda gerului, șimleuanii au luat cu asalt dealurile orașului. De la mic la mare, cu sănii sau chiar saci, numeroși localnici au urcat pe dealul de deasupra orașului pentru a se bucura din plin de aceste zile autentice de iarnă, pe pârtie.