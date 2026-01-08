Da, cantina de ajutor social din Zalău a fost închisă, decizia fiind luată de municipalitate. A început deja procedura de achiziție a tichetelor sociale pentru beneficiarii cantinei. Cu aceste tichete, beneficiarii își vor putea cumpăra alimente, potrivit răspunsului oferit de reprezentanții primăriei.
One Thought to “Cantina de ajutor social din Zalău a fost închisă. Beneficiarii vor primi tichete sociale”
Nu ne mirăm, primăriile din țară au zis să nu fie date afară PCR -ul din Primării, rezolvă ei cu cheltuielile. Iată cum rezolvă !