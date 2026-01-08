Termen pentru depunerea actelor necesare obținerii unei locuințe ANL

Primăria Municipiului Zalău reia procedura de stabilire a ordinii de prioritate pentru locuințele ANL ce urmează a fi eliberate. Tinerii care au înregistrate cereri anterior datei de 31 decembrie 2025 vor completa solicitările depuse cu actele doveditoare. Perioada de depunere a actelor doveditoare este 8 – 23 ianuarie 2026. Lista privind actele necesare dovedirii îndeplinirii criteriilor de acces și ierarhizare se poate procura și de la Centrul de Relații cu publicul – Primăria Municipiului Zalău, camera 4 precum și de pe site-ul instituției, secțiunea anunțuri.
