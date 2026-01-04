Sălăjeni care ne cinstesc: jandarmul Raul Țurcan, în misiune internațională

Noul an a început cu o nouă etapă în carieră pentru jandarmul sălăjean Țurcan Raul, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj.

Plutonierul își schimbă temporar orizontul profesional și va participa la o misiune internațională desfășurată în Tenerife, începând cu data de 3 ianuarie.

Pentru o perioadă de trei luni, Raul va face echipă cu Garda Civilă Spaniolă, desfășurând activități de patrulare în zonele turistice din Insulele Canare.

Acesta va activa într-un cadru diferit, alături de parteneri internaționali, demonstrând adaptabilitate și dedicare, dar păstrând aceleași valori care definesc Jandarmeria Română: curaj, onoare și loialitate.

„Conducerea Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj îi urează mult succes în misiune, fiind convinși că va reprezenta cu cinste și profesionalism Jandarmeria Română, dincolo de granițele țării”, după cum au transmis rerezentanții instituției.